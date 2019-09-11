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Представители Розенбаума ответили на слухи о второй операции 

Рамблер 1 час назад
Представители Розенбаума ответили на слухи о второй операции
Фото: РИА Новости
Представители Александра Розенбаума опровергли информацию о второй операции, которую якобы перенес музыкант. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду, 11 сентября, источник в медицинских кругах сообщил агентству «Москва», что Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Собеседник агентства заявил, что артисту удалили раковую опухоль.
«Александра Яковлевича не оперировали», — опровергли это в офисе певца.
При этом продюсер Розенбаума Белла Купсина заявила агентству «Москва», что артист хорошо перенес операцию, сейчас с ним все в порядке.
«Он чувствует себя хорошо, скоро будут концерты. Все идет по плану», — рассказала продюсер.
2 сентября стало известно, что Розенбауму сделали плановую операцию. Его представители подчеркивали, что музыкант чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает.
По данным «СтарХита», о тяжелой болезни Розенбаума ранее рассказывал певец Иосиф Кобзон. Кобзон упомянул Розенбаума среди знаменитостей, которые лечились в московском онкологическом центре.
Сам музыкант информацию о раке опровергал. Он писал в Instagram, что «жив, здоров, прекрасно себя чувствует», а «ни о какой онкологии и речи быть не может».
Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Александр Розенбаум , АГН "Москва"
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