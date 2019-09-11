Представители Розенбаума ответили на слухи о второй операции

Представители Александра Розенбаума опровергли информацию о второй операции, которую якобы перенес музыкант. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 11 сентября, источник в медицинских кругах сообщил агентству «Москва», что Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Собеседник агентства заявил, что артисту удалили раковую опухоль.

«Александра Яковлевича не оперировали», — опровергли это в офисе певца.

При этом продюсер Розенбаума Белла Купсина заявила агентству «Москва», что артист хорошо перенес операцию, сейчас с ним все в порядке.

«Он чувствует себя хорошо, скоро будут концерты. Все идет по плану», — рассказала продюсер.

2 сентября стало известно, что Розенбауму сделали плановую операцию. Его представители подчеркивали, что музыкант чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает.

По данным «СтарХита», о тяжелой болезни Розенбаума ранее рассказывал певец Иосиф Кобзон . Кобзон упомянул Розенбаума среди знаменитостей, которые лечились в московском онкологическом центре.