Собчак рассказала о венчании с Богомоловым

Издание напомнило, что свадьба Собчак и Богомолова назначена на 13 сентября и на ней ожидается около 300 гостей.

Невеста в интервью журналу Tatler рассказала о том, что после регистрации брака она обвенчается с Богомоловым, отмечает газета.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиция и обряды — это то, что навсегда останется в памяти», — заявила Ксения Собчак.

Телеведущая также отметила, что режиссер отлично поладил с ее сыном от актера Максима Виторгана

«Костя познакомился с Платоном. (…) И да, Костя прекрасно общается с Платоном.», — подчеркнула она.

По словам Собчак, она решила устроить настоящий праздник.

«Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант: вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость…», — заявила в интервью телеведущая.