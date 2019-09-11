Собчак рассказала о венчании с Богомоловым 

Телеведущая Ксения Собчак в преддверии своей свадьбы с Константином Богомоловым появилась на обложке журнала Tatler и дала интервью, в котором отметила, что собирается обвенчаться с режиссером. Выдержки из интервью приводит «Комсомольская правда».
Издание напомнило, что свадьба Собчак и Богомолова назначена на 13 сентября и на ней ожидается около 300 гостей.
Невеста в интервью журналу Tatler рассказала о том, что после регистрации брака она обвенчается с Богомоловым, отмечает газета.
«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиция и обряды — это то, что навсегда останется в памяти», — заявила Ксения Собчак.
Телеведущая также отметила, что режиссер отлично поладил с ее сыном от актера Максима Виторгана.
«Костя познакомился с Платоном. (…) И да, Костя прекрасно общается с Платоном.», — подчеркнула она.
По словам Собчак, она решила устроить настоящий праздник.
«Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант: вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость…», — заявила в интервью телеведущая.
Ранее Константин Богомолов в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что «для него это навсегда» и назвал Ксению Собчак «одним из самых тонких, ранимых, талантливых людей, которых он знает».