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Лоза предложил наказание для Билана 

Рамблер + ещё 7 10 минут назад
Музыкант Юрий Лоза подверг резкой критике своего коллегу Диму Билана после его скандального выступления в Самаре, заявив, что недопустимо выходить к зрителям в нетрезвом виде. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Ранее жители Самары пожаловались, что Дима Билан неадекватно вел себя во время концерта на Дне города, заподозрив, что он был пьян. Сам певец извинился перед поклонниками в Instagram, признав, что переборщил с коньяком, и пообещал провести в городе еще один концерт, подарить детскую площадку и оборудование для больницы.
«Это, конечно, его жизнь. Его поступки. Он за них и отвечает. Но Дима проявил неуважение к людям», — цитирует слова Лозы издание.
Музыкант отметил, что у выпивших спиртного людей нарушена мелкая моторика и качественно делать свою работу они уже не могут.
«Должна все-таки быть ответственность перед работой. Артист не может на таком же уровне выступать в нетрезвом виде. На тебя пришла смотреть публика. Осадочек даже после извинений Билана все равно останется», — заявил Юрий Лоза.
Он подчеркнул, что если Билан он «еще раз так оступится», то зрителям нужно просто «начать бойкотировать» его концерты.
В свою очередь психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Лайф» не исключил, что Дима Билан выступал в Самаре после приема запрещенных веществ, так как «на чистый алкоголь это не похоже».
Комментарии63
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Дима Билан , Алексей Казанцев , Самара
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