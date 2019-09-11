Лоза предложил наказание для Билана

Ранее жители Самары пожаловались, что Дима Билан неадекватно вел себя во время концерта на Дне города, заподозрив, что он был пьян. Сам певец извинился перед поклонниками в Instagram, признав, что переборщил с коньяком, и пообещал провести в городе еще один концерт, подарить детскую площадку и оборудование для больницы.

«Это, конечно, его жизнь. Его поступки. Он за них и отвечает. Но Дима проявил неуважение к людям», — цитирует слова Лозы издание.

Музыкант отметил, что у выпивших спиртного людей нарушена мелкая моторика и качественно делать свою работу они уже не могут.

«Должна все-таки быть ответственность перед работой. Артист не может на таком же уровне выступать в нетрезвом виде. На тебя пришла смотреть публика. Осадочек даже после извинений Билана все равно останется», — заявил Юрий Лоза.

Он подчеркнул, что если Билан он «еще раз так оступится», то зрителям нужно просто «начать бойкотировать» его концерты.