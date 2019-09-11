Розенбаума прооперировали в онкоклинике 

Александр Розенбаум был прооперирован во второй раз за полторы недели, рассказал агентству «Москва» осведомленный собеседник.
2 сентября продюсер Розенбаума Белла Купсина сообщила, что музыкант перенес операцию, она была плановой, необходимой и успешной и не отразится на его концертном графике, так как его здоровью ничто не угрожает, а чувствует он себя удовлетворительно.
«У Розенбаума был диагностирован рак», — рассказал агентству «Москва» собеседник в медицинских кругах.
По его словам, не позднее чем вчера музыкант перенес еще одно хирургическое вмешательство. Оно подразумевало удаление опухоли, состоялось в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена и прошло успешно.
На прошлой неделе Белла Купсина упоминала, что Розенбаум возобновит концертную деятельность после медицинской «паузы» — реабилитационного периода, который будет «небольшим».