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Розенбаума прооперировали в онкоклинике 

Рамблер + ещё 10 32 минуты назад
Александр Розенбаум был прооперирован во второй раз за полторы недели, рассказал агентству «Москва» осведомленный собеседник.
2 сентября продюсер Розенбаума Белла Купсина сообщила, что музыкант перенес операцию, она была плановой, необходимой и успешной и не отразится на его концертном графике, так как его здоровью ничто не угрожает, а чувствует он себя удовлетворительно.
«У Розенбаума был диагностирован рак», — рассказал агентству «Москва» собеседник в медицинских кругах.
По его словам, не позднее чем вчера музыкант перенес еще одно хирургическое вмешательство. Оно подразумевало удаление опухоли, состоялось в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена и прошло успешно.
На прошлой неделе Белла Купсина упоминала, что Розенбаум возобновит концертную деятельность после медицинской «паузы» — реабилитационного периода, который будет «небольшим».
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Александр Розенбаум , АГН "Москва"
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