Розенбаума прооперировали в онкоклинике

2 сентября продюсер Розенбаума Белла Купсина сообщила, что музыкант перенес операцию, она была плановой, необходимой и успешной и не отразится на его концертном графике, так как его здоровью ничто не угрожает, а чувствует он себя удовлетворительно.

«У Розенбаума был диагностирован рак», — рассказал агентству «Москва» собеседник в медицинских кругах.

По его словам, не позднее чем вчера музыкант перенес еще одно хирургическое вмешательство. Оно подразумевало удаление опухоли, состоялось в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена и прошло успешно.

На прошлой неделе Белла Купсина упоминала, что Розенбаум возобновит концертную деятельность после медицинской «паузы» — реабилитационного периода, который будет «небольшим».