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«Нет, …. !»: Шепелев пожаловался на мат от сына 

Рамблер 9 минут назад
«Нет, …. !»: Шепелев пожаловался на мат от сына
Фото: @dmitryshepelev
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, что с удивлением услышал от своего сына от певицы Жанны Фриске ругательства. Он отметил, что подобному ребенка не учил и был вынужден серьезно с ним поговорить.
По словам Шепелева, сын начал ругаться во время просмотра приключенческого фильма.
«У главного героя остаются считанные минуты, если его постигнет неудача, он никогда, никогда не сможет вернуться домой. Как на зло всё идет не по плану. Срочно, надо что-то делать. Скорее! Торопись 3-2-1… — (ребенок) Нет, …. ! Переглянулись, решили не делать акцент, чтобы не осело в голове, смотрим дальше», — рассказал телеведущий (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Он также отметил, что ребенок еще раз высказался нецензурно во время острого момента в фильме.
«У главного героя дела идут совсем неважно. Но он не сдается. Бежит. Садится в машину. Спасение близко. Он поворачивает ключ зажигания … о нет, не заводится! Еще раз, еще, еще — безуспешно. Он в отчаянии бьет рукой по рулю… (!) — (ребенок шепотом) … Пришлось остановить фильм и всерьез поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда? Я этому не учил», — подчеркнул Дмитрий Шепелев.
В комментариях к записи пользователи соцсети поделились историями о том, как именно услышали от своих детей нецензурные выражения, подчеркнув, что даже если дома на мат табу, «уберечь уши ребенка вне дома невозможно».
Мама Платона певица Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от рака.
После смерти Фриске между Шепелевым и ее родственниками начался конфликт. По данным Teleprogramma.pro, телеведущий не разрешает бабушке и дедушке видеться с Платоном, отмечая, что для этого у него есть веские причины. Шепелев также отказывается выставлять фото мальчика в социальных сетях, подчеркивая, что, когда сын вырастет, он сам решит вопросы своей публичности.
Комментарии
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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