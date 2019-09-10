Джеки Чан отменил визит в Россию

Джеки Чан отказался ехать в Россию

Актер Джеки Чан отменил свой визит в Россию на премьеру российско-китайской картины «Тайна печати дракона», в которой он исполнил эпизодическую роль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов визита актера.

Джеки Чан должен был посетить Москву 11 сентября. Собеседники агентства заявили, что актер не сможет приехать «из-за непредвиденных изменений в графике».

Ранее СМИ писали, что конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ, производитель картины «Вий 3D») обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 216,6 миллиона рублей с компании China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.