Джеки Чан отменил визит в Россию

Актер Джеки Чан отменил свой визит в Россию на премьеру российско-китайской картины «Тайна печати дракона», в которой он исполнил эпизодическую роль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов визита актера.
Джеки Чан должен был посетить Москву 11 сентября. Собеседники агентства заявили, что актер не сможет приехать «из-за непредвиденных изменений в графике».
Фильм в Москве представят продюсеры Алексей Петрухин, Сергей Сельянов, режиссер Олег Степченко, а также актеры Юрий Колокольников и Анна Чурина.
Картина выйдет в прокат 19 сентября, в ней также снялись американский актер Арнольд Шварценеггер, британец Джейсон Флеминг и исполнитель роли Тайвина Ланнистера из «Игры престолов» Чарльз Дэнс.
Ранее СМИ писали, что конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ, производитель картины «Вий 3D») обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 216,6 миллиона рублей с компании China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
Как сообщала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», российская компания финансировала фильм «Тайна печати дракона», в котором Чан и Шварценеггер сыграли эпизодические роли. По словам конкурсного управляющего, РФГ, находящаяся в процессе банкротства, пока не может получить доход от картины.