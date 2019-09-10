Крутой высказался о «пьяном» выступлении Билана

Игорь Крутой высказался о «пьяном» выступлении Димы Билана

В своем посте Билан извиняется за то, что выступил перед жителями Самары на Дне города в нетрезвом виде.

"Дима, ты — большой артист, ты — замечательный человек! Да, каждый имеет право на ошибку, но не каждый извинится, осознает и так поступит…" — одобрил Билана Крутой в комментариях.

Ранее жители Самары запустили онлайн-петицию, где потребовали от местных властей извиниться за неудачный концерт Димы Билана.