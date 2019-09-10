Крутой высказался о «пьяном» выступлении Билана

Композитор Игорь Крутой в инстаграме поп-исполнителя Димы Билана отреагировал на недавний скандал с участием звезды.
В своем посте Билан извиняется за то, что выступил перед жителями Самары на Дне города в нетрезвом виде.
"Дима, ты — большой артист, ты — замечательный человек! Да, каждый имеет право на ошибку, но не каждый извинится, осознает и так поступит…" — одобрил Билана Крутой в комментариях.
Также в поддержку певца высказались продюсер Яна Рудковская, поп-звезды Филипп Киркоров и Анита Цой, композитор и исполнитель Игорь Николаев.
Ранее жители Самары запустили онлайн-петицию, где потребовали от местных властей извиниться за неудачный концерт Димы Билана.