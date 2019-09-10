Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал в стихотворной форме в своем Instagram о скандальном выступлении певца Димы Билана в Самаре, посоветовав тому «бросить и наплевать».
Ранее жители Самары пожаловались в соцсетях, что Дима Билан неадекватно вел себя во время концерта на Дне города. Сам певец в Instagram признал, что переборщил с коньяком и извинился перед поклонниками, пообещав провести в Самаре еще один концерт, подарить детскую площадку и оборудование для больницы.
В свою очередь Сергей Шнуров посвятил Диме Билану стихотворение, в котором отметил, что Самаре повезло «наблюдать», как тот «в зюзю пьяный вертит тазом».
При этом, по мнению Шнурова, если бы Билан пел трезвым, про него ничего бы не написали.
«Да и так ты, Дима, в топе / Яндекса, что хорошо», — подчеркнул лидер «Ленинграда».
В комментариях к записи пользователи соцсети иронично напомнили, что Шнуров сам не всегда выступает трезвым.
«Билан не Шнур. Ему не положено выступать пьяным!» — высказался yurituev.
«Брат брата поддержал)» — сыронизировал koptevanatoliy.
«Да ладно, у рокеров хлеб отнимает. Молодец, Димон, только хардкор», — написал clansaprano_music.