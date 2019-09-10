Шнуров прокомментировал выступление пьяного Билана

Ранее жители Самары пожаловались в соцсетях, что Дима Билан неадекватно вел себя во время концерта на Дне города. Сам певец в Instagram признал , что переборщил с коньяком и извинился перед поклонниками, пообещав провести в Самаре еще один концерт, подарить детскую площадку и оборудование для больницы.

В свою очередь Сергей Шнуров посвятил Диме Билану стихотворение, в котором отметил, что Самаре повезло «наблюдать», как тот «в зюзю пьяный вертит тазом».

При этом, по мнению Шнурова, если бы Билан пел трезвым, про него ничего бы не написали.

«Да и так ты, Дима, в топе / Яндекса, что хорошо», — подчеркнул лидер «Ленинграда».

В комментариях к записи пользователи соцсети иронично напомнили, что Шнуров сам не всегда выступает трезвым.

«Билан не Шнур. Ему не положено выступать пьяным!» — высказался yurituev.

«Брат брата поддержал)» — сыронизировал koptevanatoliy.