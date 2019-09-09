Виторган и Нинадзе посетили пикантный музей

Актер Максим Виторган поделился в своем Instagram отчетом о посещении музея в Норвегии , где для прохода в комнату нужно нажать на стилизованный под женскую грудь рычаг.

«Случайно наткнулись на невероятное место (…) Частный музей с коллекцией «малышек» с алкоголем. (…) Как же там все круто и изобретательно устроено! Чего только нет! И страшное подземелье с останками, крысами и … бутылочками. И вульгарный бордель с сердечками, проституткой и …бутылочками!» — написал Максим Виторган (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

По словам актера, в музее также есть любопытные туалеты, где «писсуар — пасть дракона, а по двум сторонам висят два увеличивающих зеркала». При этом он призвал подписчиков додумать остальное самостоятельно.

Свою запись Виторган сопроводил фото и видео, на одном из которых, чтобы открыть дверь он нажимает на резиновую женскую грудь, торчащую из красной обивки.

В комментариях к записи пользователи соцсети поблагодарили Максима Виторгана за описание интересного музея.

«Класс, столько лет живу в Осло и ни разу не видела это место. Спасибо вам», — отметила victende.