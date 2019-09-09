Виторган и Нинадзе посетили пикантный музей 

Актер Максим Виторган поделился в своем Instagram отчетом о посещении музея в Норвегии, где для прохода в комнату нужно нажать на стилизованный под женскую грудь рычаг.
«Случайно наткнулись на невероятное место (…) Частный музей с коллекцией «малышек» с алкоголем. (…) Как же там все круто и изобретательно устроено! Чего только нет! И страшное подземелье с останками, крысами и … бутылочками. И вульгарный бордель с сердечками, проституткой и …бутылочками!» — написал Максим Виторган (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
По словам актера, в музее также есть любопытные туалеты, где «писсуар — пасть дракона, а по двум сторонам висят два увеличивающих зеркала». При этом он призвал подписчиков додумать остальное самостоятельно.
Свою запись Виторган сопроводил фото и видео, на одном из которых, чтобы открыть дверь он нажимает на резиновую женскую грудь, торчащую из красной обивки.
В комментариях к записи пользователи соцсети поблагодарили Максима Виторгана за описание интересного музея.
«Класс, столько лет живу в Осло и ни разу не видела это место. Спасибо вам», — отметила victende.
По данным «СтарХит», ранее Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены в Одессе, где вместе отдыхали. Однако актеры пока отказываются комментировать свои отношения. Так, Нино Нинидзе подчеркнула, что не понимает, почему «люди сделали выводы» о ее романе с Виторганом «из одной фотографии» и отметила, что не будет говорить о своей личной жизни.