Собчак и Богомолова заработают миллионы на свадьбе 

На свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова будет присутствовать съемочная группа одного из каналов, что позволит паре заработать на торжестве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, ожидается, что торжественное мероприятие пройдет 13 сентября. Пара позвала на свадьбу около 300 гостей, запланированы живая музыка и театрализованное представление, которое придумали жених и невеста.
«За праздничный банкет Собчак и Богомолов расплачиваются на бартерной основе. У пары также планируются съёмки в двух телевизионных проектах, где можно поблагодарить спонсоров. Плюс ко всему камера скандального ток-шоу будет присутствовать на самой свадьбе, чтобы на следующий день показать самые яркие моменты торжества на федеральном канале», — говорится в статье.
По словам телевизионного продюсера Алины Красной, которые приводит издание, «гонорар Ксении Собчак на скандальных ток-шоу составляет не менее миллиона рублей».
«Думаю, за свадьбу она могла попросить 5 миллионов рублей. Хотя, учитывая эксклюзивность события и интерес к нему, возможно, Собчак и Богомолов заработали в два раза больше», — отметила она.
Ранее Константин Богомолов в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что «для него это навсегда» и назвал Ксению Собчак «одним из самых тонких, ранимых, талантливых людей, которых он знает».