Собчак и Богомолова заработают миллионы на свадьбе

По данным издания, ожидается, что торжественное мероприятие пройдет 13 сентября. Пара позвала на свадьбу около 300 гостей, запланированы живая музыка и театрализованное представление, которое придумали жених и невеста.

«За праздничный банкет Собчак и Богомолов расплачиваются на бартерной основе. У пары также планируются съёмки в двух телевизионных проектах, где можно поблагодарить спонсоров. Плюс ко всему камера скандального ток-шоу будет присутствовать на самой свадьбе, чтобы на следующий день показать самые яркие моменты торжества на федеральном канале», — говорится в статье.

По словам телевизионного продюсера Алины Красной, которые приводит издание, «гонорар Ксении Собчак на скандальных ток-шоу составляет не менее миллиона рублей».

«Думаю, за свадьбу она могла попросить 5 миллионов рублей. Хотя, учитывая эксклюзивность события и интерес к нему, возможно, Собчак и Богомолов заработали в два раза больше», — отметила она.