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Меладзе и Успенская попросили об освобождении Шишкана 

Lenta.ru 46 минут назад
Меладзе и Успенская попросили освободить Шишкана
Фото: Прайм Крайм/ РИА Новости
Басманный суд Москвы продлил арест до 12 января Олегу Медведеву (Шишканову), известному как Шишкан и подозреваемому в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, решение принято несмотря на то, что к процессу приобщили ходатайства от известных артистов, направленные на освобождение Медведева и избрание для него более мягкой меры пресечения. В числе подписавшихся оказались Валерий Меладзе и Любовь Успенская. В своем заявлении артисты уточнили, что знают его более 12 лет. Были приобщены и характеристики от ряда мастеров спорта, чемпионов мира и ветеранов футбольного клуба «Сатурн».
Кроме того, на заседании лично присутствовали певец Александр Серов, исполнитель шансона Владислав Медяник, а также юморист Михаил Грушевский.
Разработка Шишкана велась последние 3,5 года. Следственную группу возглавляет старший следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий, известный высоким профессионализмом и неординарными методами расследования уголовных дел.
В июле сообщалось, что Шишкан предрек себе смерть на зоне. 55-летний арестованный напомнил, что после предыдущего отбывания наказания ему пришлось наблюдаться у психиатров. «Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют», — подчеркнул он.
Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Следственный комитет также считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Криминал , Происшествия , Александр Серов , Валерий Меладзе , Татьяна Сидорова , Любовь Успенская , Олег Медведев , Михаил Грушевский , Валерий Хомицкий , СКР , ФК "Сатурн" , Московский комсомолец , Москва
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