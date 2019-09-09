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Ирина Муромцева бросила мужа 

Рамблер 10 минут назад
Ирина Муромцева бросила мужа
Фото: Instagram
Телеведущая Ирина Муромцева разводится, рассказал «СтарХиту» осведомленный собеседник.
41-летняя Муромцева — ведущая программы «Доброе утро» на 1 канале. В течение шести последних лет она состоит в браке с продюсером Максимом Волковым. В 2013 году у супругов родилась дочь.
«Ира с Максимом разводятся», — рассказал изданию источник в их окружении.
По его словам, примерно месяц назад Муромцева подала в судебный участок мирового судьи №217 Гагаринского района Москвы соответствующий иск. Журналистке был дан месяц на то, чтобы передумать, но она не передумала.
Максим Волков не сопротивляется желанию супруги развестись, поэтому вскоре брак будет расторгнут официально.
Сама Муромцева заявила изданию, что пока не готова обсуждать развод, а анонимный собеседник объяснил, что его причина заключается в исчезновении между супругами страсти и их неспособности видеться достаточно часто из-за работы.
Шоу-бизнес , Ирина Муромцева , Максим Волков , StarHit
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