«Моя балериночка»: Навка запечатлела подросшую дочку у станка

Пятилетняя Надежда занимается не только фигурным катанием, но и балетом.

Татьяна Навка давно завершила свою карьеру в спорте. Однако олимпийская чемпионка продолжает выступать на льду, создает ледовые шоу и обучает младшую дочку Надежду уверенно кататься на коньках. К слову, девочка уже уже добилась успеха в этом виде спорта. Она выступала на соревнованиях и одержала победу в этом году. Но в свои пять лет малышка также интересуется балетом.

Впервые Навка отвела на занятия классическим танцем наследницу в апреле этого года. Она отдала ее в частную балетную школу. После каникул на днях девочка возобновила занятия. В соцсети Татьяна опубликовала трогательный снимок. В кадре Надежда в специальном костюме стоит у станка и тянет стопу. И выглядит очень сосредоточенной.

«Моя балериночка! Выбор в любом случае исходит из способностей и предпочтений. Балет — прекрасное искусство, которое завораживает и остается в жизни, осанке, грации и выносливости каждой девочки, которая им занимается!», — рассказала спортсменка.