«Меня подставили»: Гуф извинился за клип о Москве

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение , в котором извинился за клип на песню «Москва», ставший одним из самых ненавистных видео российского YouTube. Рэпер заявил, что его «подставили».

Клип Гуфа и Тимати на песню «Москва» набрал на YouTube около 1,2 миллиона дизлайков. Такой показатель стал рекордным для российского сегмента YouTube: прежним лидером по числу негативных оценок был клип Фейса «Я роняю Запад» (675 тысяч дизлайков).

В песне Москву называют «тем самым городом, что не проводит гей-парады», также там встречаются такие строки: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь. <…> Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина».

Клип вышел в день города и накануне единого дня голосования.

«Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве. * [Клянусь — прим.ред.] я не знал, что у нас выборы * были позавчера. Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем. <…> Я повелся на такую ***. Я ни копейки с этого не получил», — заявил Гуф.

По его словам, он не знает, заплатили ли Тимати за этот клип.

«Развели меня, подставили, такая фигня. Очень жаль. Я всегда читал про Москву, я всегда упомянул в своих текстах имена мэров. <…> Я вас, наверное, понимаю теперь, что это выглядит, как будто бы меня кто-то заставил прочитать про Собянина. <…> В этот раз я реально извиняюсь перед вами, я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее», — заключил он.