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Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра» 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
«Я не знал про выборы»: Гуф извинился за клип «Москва»
Фото: РИА Новости
Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра".
Клип Тимати и Гуфа "Москва", опубликованный в День города на YouTube, на данный момент посмотрели более 5,2 миллиона человек, он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков против 85 тысяч лайков. В комментариях к клипу пользователи YouTube назвали его "заказным". Тимати ранее опроверг информацию, что клип проплачен, и заявил, что ему не стыдно.
Гуф публиковал в Instagram видеообращение, в котором сказал, что шокирован потоком негатива после клипа. Он высказал сожаление в связи с тем, что не следит за политической ситуацией.
"Я не знал, что у нас выборы… мэра были позавчера", — сказал он.
"Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо. Я повелся", — рассказал музыкант.
Он также поклялся, что не получил ни копейки за этот клип, и отметил, что не знает, получил ли что-то Тимати. Музыкант добавил, что его "развели" и "подставили". Он словам Гуфа, он и дальше будет исполнять треки о столице, но "теперь уже, наверное, без Тимати".
"Извиняюсь перед вами, и очень горд за ту молодежь, которая разбирается в политике", — сказал рэпер.
В Москве в минувшее воскресенье прошли выборы депутатов Мосгордумы. Выборы мэра российской столицы состоялись год назад. Клип "Москва" состоит из снятых с квадрокоптера видов столицы, которая "одна такая на семи холмах". В песне, в частности, есть такие слова: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
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Шоу-бизнес , Гуф , Тимати , Мосгордума
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