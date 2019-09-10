«Я не знал про выборы»: Гуф извинился за клип «Москва»

Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра".

Клип Тимати и Гуфа "Москва", опубликованный в День города на YouTube , на данный момент посмотрели более 5,2 миллиона человек, он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков против 85 тысяч лайков. В комментариях к клипу пользователи YouTube назвали его "заказным". Тимати ранее опроверг информацию, что клип проплачен, и заявил, что ему не стыдно.

Гуф публиковал в Instagram видеообращение , в котором сказал, что шокирован потоком негатива после клипа. Он высказал сожаление в связи с тем, что не следит за политической ситуацией.

"Я не знал, что у нас выборы… мэра были позавчера", — сказал он.

"Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо. Я повелся", — рассказал музыкант.

Он также поклялся, что не получил ни копейки за этот клип, и отметил, что не знает, получил ли что-то Тимати. Музыкант добавил, что его "развели" и "подставили". Он словам Гуфа, он и дальше будет исполнять треки о столице, но "теперь уже, наверное, без Тимати".

"Извиняюсь перед вами, и очень горд за ту молодежь, которая разбирается в политике", — сказал рэпер.