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Тимати и Гуф побили рекорд русского YouTube по дизлайкам 

Рамблер 1 час назад
Клип на песню «Москва» в исполнении российских рэперов Тимати и Гуфа, опубликованный в День города, за двое суток набрал более миллиона дизлайков, что считается рекордом в российском сегменте YouTube, сообщает «Коммерсант». Пользователи обвинили артистов в «продажности властям».
Клип был опубликован в YouTube 7 сентября. В песне, посвящённой дню рождения столицы, звучат слова Тимати «Не хожу на митинги и не втираю дичь», а также «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина», что пользователи расценили как признак заказного властями произведения. В комментариях под видео содержатся сотни призывов ставить клипу дизлайки.
На момент публикации ролик собрал больше трёх миллионов просмотров, 68 тысяч лайков и более миллиона дизлайков.
Ранее рекорд по дизлайкам в русском сегменте YouTube принадлежал клипу рэпера Face «Я роняю запад», который с момента публикации в феврале 2018 года собрал 675 тысяч дизлайков при 16 миллионах просмотров.
Тимати и Гуф на своих страницах в Instagram отвергли обвинения в продажности. В частности руководитель лейбла BlackStar объяснил свои слова в песне тем, что вопросах внутренней политики он придерживается принципиальной позиции.
«Мне не стыдно.. Я не "переобуваюсь" на потребу толпы. По митингам: а ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда ходят, получают деньги?) Что у них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах?» —ответил Тимати подписчику в комментариях в Instagram.
«Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. Тупо дрон и желание поздравить свой город. (По крайней мере, хотелось бы в это верить)», — написал Гуф в соцсети.
Комментарии40
Шоу-бизнес , Видео , Гуф , Тимати
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