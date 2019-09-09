Тимати и Гуф побили рекорд русского YouTube по дизлайкам

Клип на песню « Москва » в исполнении российских рэперов Тимати Гуфа , опубликованный в День города, за двое суток набрал более миллиона дизлайков, что считается рекордом в российском сегменте YouTube, сообщает « Коммерсант ». Пользователи обвинили артистов в «продажности властям».

Клип был опубликован в YouTube 7 сентября. В песне, посвящённой дню рождения столицы, звучат слова Тимати «Не хожу на митинги и не втираю дичь», а также «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина», что пользователи расценили как признак заказного властями произведения. В комментариях под видео содержатся сотни призывов ставить клипу дизлайки.

На момент публикации ролик собрал больше трёх миллионов просмотров, 68 тысяч лайков и более миллиона дизлайков.

Ранее рекорд по дизлайкам в русском сегменте YouTube принадлежал клипу рэпера Face «Я роняю запад», который с момента публикации в феврале 2018 года собрал 675 тысяч дизлайков при 16 миллионах просмотров.

Тимати и Гуф на своих страницах в Instagram отвергли обвинения в продажности. В частности руководитель лейбла BlackStar объяснил свои слова в песне тем, что вопросах внутренней политики он придерживается принципиальной позиции.

«Мне не стыдно.. Я не "переобуваюсь" на потребу толпы. По митингам: а ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда ходят, получают деньги?) Что у них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах?» —ответил Тимати подписчику в комментариях в Instagram.