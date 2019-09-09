Стали известны детали предстоящей свадьбы Собчак и Богомолова

По информации издания, отвечающие за подготовку банкета источники заявили, что свадьба Собчак запланирована в столичном «Петровском пассаже», однако ради торжества работа торгового комплекса не будет парализована.

«Весь день 13 сентября торговый центр будет работать. Бутики закроются около пяти. Вечером у нас тут будет свадьба Собчак», — рассказала официантка из кафе, расположенного на территории комплекса.

При этом, по мнению телевизионного продюсера Алины Красной, в пассаже сложно разместить большой банкет.

«Там ведь нет большого ресторана, одни бутики и небольшое кафе. Видимо, свадьба пройдёт в формате изысканного фуршета — шампанское, деликатесные закуски, десерты. Уберут парфюмерные лавки из прохода для размещения гостей. Плюс флористы задекорируют пространство цветочными композициями», — предположила она.

По данным друзей жениха, которые приводит издание, Константин Богомолов и Ксения Собчак подошли к своей свадьбе творчески.

По их данным, на аренде помещения пара сэкономила, получив площадку за рекламу в соцсетях.