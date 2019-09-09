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Стали известны детали предстоящей свадьбы Собчак и Богомолова 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Стали известны детали предстоящей свадьбы Собчак и Богомолова
Фото: РИА Новости
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова запланирована в «Петровском пассаже» и пройдет в формате изысканного фуршета под аккомпанемент классической музыки. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, отвечающие за подготовку банкета источники заявили, что свадьба Собчак запланирована в столичном «Петровском пассаже», однако ради торжества работа торгового комплекса не будет парализована.
«Весь день 13 сентября торговый центр будет работать. Бутики закроются около пяти. Вечером у нас тут будет свадьба Собчак», — рассказала официантка из кафе, расположенного на территории комплекса.
При этом, по мнению телевизионного продюсера Алины Красной, в пассаже сложно разместить большой банкет.
«Там ведь нет большого ресторана, одни бутики и небольшое кафе. Видимо, свадьба пройдёт в формате изысканного фуршета — шампанское, деликатесные закуски, десерты. Уберут парфюмерные лавки из прохода для размещения гостей. Плюс флористы задекорируют пространство цветочными композициями», — предположила она.
По данным друзей жениха, которые приводит издание, Константин Богомолов и Ксения Собчак подошли к своей свадьбе творчески.
«Это будет настоящий мини-спектакль под аккомпанемент классических музыкантов. Одним из главных гостей будет Андрей Малахов. Плюс ко всему приедет подруга Ксении королева фитнеса Ольга Слуцкер, дизайнер Яна Расковалова, модельер Ульяна Сергеенко», — поделились подробностями торжества приятели Константина Богомолова.
По их данным, на аренде помещения пара сэкономила, получив площадку за рекламу в соцсетях.
Ранее осведомленные источники рассказали, что предстоящее бракосочетание Собчак и Богомолова назначено на 13 сентября и соберет около 300 гостей. В свою очередь генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов оценил бюджет мероприятия в 16 миллионов рублей.
Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Андрей Малахов , Ольга Слуцкер , Ксения Собчак , Яна Расковалова , Евгений Морозов , Ульяна Сергеенко , Комсомольская правда
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