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Пугачева объяснила свои ежегодные поездки в Юрмалу 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Пугачева объяснила свои ежегодные поездки в Юрмалу
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева, вернувшаяся с отдыха в Латвии, заявила, что любит рижское взморье за прекрасный климат и встречи с друзьями. Об этом она рассказала в передаче «Ты не поверишь» на НТВ.
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми несколько месяцев провела в Латвии, где регулярно встречалась с известной исполнительницей Лаймой Вайкуле.
«Во-первых, хорошая погода. Во-вторых, понимаете, Юрмала не просто для меня какой-то городок, а это место встречи с друзьями, все туда приезжают и знают, что мы обязательно встретимся. Это прекрасно, потому что в Москве мы практически не видимся, а там, так сказать, обязательная программа», — заявила звезда.
По данным журналистов, во время своего отпуска в Юрмале Пугачева виделась с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой, юмористом Владимиром Винокуром, а также с певцом Борисом Моисеевым. При этом примадонна уверяла, что воздух Юрмалы и на Моисеева оказывает благотворное влияние, поэтому он все лето проводит на рижском взморье.
Напомним, что отъезд Пугачевой и Галкина с детьми в Юрмалу сопровождался скандалом. Осуждение в соцсетях вызвала видеозапись, на которой певица подъехала прямо к поезду на автомобиле. В компании РЖД пояснили, что машина доставила Пугачёву к вагону, стоявшему на технической платформе, а также подчеркнули, что с руководством вокзала была проведена беседа.
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Татьяна Тарасова , Владимир Винокур , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева , РЖД , НТВ , Латвия , Юрмала
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