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Люблю выпить: Петросян намекнул на вредную привычку 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Перед выходом на сцену люблю выпить»
Фото: @petrosyanevgeny
Евгений Петросян намекнул, что страдает алкоголизмом, но это оказалось шуткой.
Два дня назад в своем инстаграме юморист опубликовал фотографию, судя по геотегу, из одной из гримерок концертного зала «Фестивальный» в Сочи. На снимке он в синих джинсах, белых рубашке и кедах и черном пиджаке с улыбкой смотрит в камеру, сидя за столом, на котором в ряд стоят пять бутылок с прозрачной жидкостью.
«Перед выходом на сцену люблю выпить…» — признался Петросян в подписи к фото.
После многоточия он уточнил, что любит пить воду, поставил точку и добавил несколько тегов. Пост Петросяна собрал немногим менее 10 тысяч лайков и лишь 56 комментариев. Большая часть из них посвящены внешнему виду 73-летнего юмориста.
Одни пользователи соцсети назвали его красавцем, отметив, сколь прекрасно и молодо тот выглядит, другие — модником, обратив внимание на отсутствие носков и галстука, но «очень хороший» пиджак.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Евгений Петросян
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