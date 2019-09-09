Люблю выпить: Петросян намекнул на вредную привычку

Два дня назад в своем инстаграме юморист опубликовал фотографию, судя по геотегу, из одной из гримерок концертного зала «Фестивальный» в Сочи. На снимке он в синих джинсах, белых рубашке и кедах и черном пиджаке с улыбкой смотрит в камеру, сидя за столом, на котором в ряд стоят пять бутылок с прозрачной жидкостью.

«Перед выходом на сцену люблю выпить…» — признался Петросян в подписи к фото.

После многоточия он уточнил, что любит пить воду, поставил точку и добавил несколько тегов. Пост Петросяна собрал немногим менее 10 тысяч лайков и лишь 56 комментариев. Большая часть из них посвящены внешнему виду 73-летнего юмориста.

Одни пользователи соцсети назвали его красавцем, отметив, сколь прекрасно и молодо тот выглядит, другие — модником, обратив внимание на отсутствие носков и галстука, но «очень хороший» пиджак.