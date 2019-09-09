Пугачева ответила на претензии к замку Галкина

Певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин заявили, что ничего не слышали о претензиях соседей к их дому в подмосковной деревне Грязь. Об этом супруги рассказали корреспондентам программы «Ты не поверишь», выпуск опубликован на YouTube-канале НТВ.

«Соседи накатали анонимку на примадонну и юмориста. Якобы их высокий замок отбрасывает тень на соседские огороды», — рассказали в программе.

По данным НТВ, появились слухи о требовании снести три этажа, а рядом с особняком уже заметили строителей. У Пугачевой спросили, знает ли она о претензиях.

«Нет, меня это мало интересует», — ответила артистка.

Юрист из Кирова Ярослав Михайлов рассказал, что к нему поступило заявление от жителя деревни Грязь, медика по образованию.