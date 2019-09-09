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Пугачева ответила на претензии к замку Галкина 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин заявили, что ничего не слышали о претензиях соседей к их дому в подмосковной деревне Грязь. Об этом супруги рассказали корреспондентам программы «Ты не поверишь», выпуск опубликован на YouTube-канале НТВ.
«Соседи накатали анонимку на примадонну и юмориста. Якобы их высокий замок отбрасывает тень на соседские огороды», — рассказали в программе.
По данным НТВ, появились слухи о требовании снести три этажа, а рядом с особняком уже заметили строителей. У Пугачевой спросили, знает ли она о претензиях.
«Нет, меня это мало интересует», — ответила артистка.
Юрист из Кирова Ярослав Михайлов рассказал, что к нему поступило заявление от жителя деревни Грязь, медика по образованию.
«Идет затемнение прилегающих участков. Недостаточная по санитарным нормам освещенность у них на участке», — заявил Михайлов.
Шоу-бизнес , Видео , Ярослав Михайлов , Максим Галкин , Алла Пугачева , НТВ
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