Должанский заявил о продаже квартиры, чтобы вернуть жену 

Звезда «Дома 2» Николай Должанский рассказал, что вынужден был продать квартиру, чтобы отдать карточный долг и выплатить деньги жене за возвращение к нему. Об этом он заявил «СтарХит».
Экс — участник популярного реалити — шоу заявил, что продал двухкомнатную квартиру в Марьиной роще за шесть миллионов рублей.
«Продал, чтобы выплатить карточный долг в размере 160 тысяч рублей бас-гитаристу группы Multiverse Владимиру Пташнику, с которым до сих пор живет моя жена Катя Богданова. Карточный долг оставался на мне с того времени, когда я крайне неудачно пытался отыграть Катю у Владимира в карты в ресторане», — отметил он.
По словам Должанского, жена заявила, что вернется к нему, однако потребовала перечислить на ее счет 500 тысяч рублей.
«Теперь, после продажи жилья, могу не только выплатить Пташнику свою задолженность перед ним, но и выдать Катеньке требуемые ею полмиллиона рублей для ее продвижения в шоу-бизнесе — записи музыкального трека, съемок клипа и их дальнейшего промоушена, поскольку только на таком условии Катя согласна вернуться жить ко мне», — рассказал 47-летний Должанский.
Он также пояснил, что надеется на оставшиеся деньги купить новое жилье на юге России.
«Планирую приобрести приличную комнату, или, может быть, даже купить маленький деревенский домик, где-нибудь на юге — в Краснодаре, Геленджике или Сочи. Меня всегда тянуло на юг — в теплые края, поскольку там, благодаря мягкому благоприятному климату, вполне возможно относительно благополучно жить и творчески развиваться даже при скромных доходах. А ездить на гастроли в качестве рэпера все равно откуда — из Москвы или с юга», — подчеркну он, выразив надежду, что жена действительно вернется.