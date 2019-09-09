Должанский заявил о продаже квартиры, чтобы вернуть жену

Звезда «Дома 2» Николай Должанский рассказал, что вынужден был продать квартиру, чтобы отдать карточный долг и выплатить деньги жене за возвращение к нему. Об этом он заявил «СтарХит».

Экс — участник популярного реалити — шоу заявил, что продал двухкомнатную квартиру в Марьиной роще за шесть миллионов рублей.

«Продал, чтобы выплатить карточный долг в размере 160 тысяч рублей бас-гитаристу группы Multiverse Владимиру Пташнику, с которым до сих пор живет моя жена Катя Богданова. Карточный долг оставался на мне с того времени, когда я крайне неудачно пытался отыграть Катю у Владимира в карты в ресторане», — отметил он.

По словам Должанского, жена заявила, что вернется к нему, однако потребовала перечислить на ее счет 500 тысяч рублей.

«Теперь, после продажи жилья, могу не только выплатить Пташнику свою задолженность перед ним, но и выдать Катеньке требуемые ею полмиллиона рублей для ее продвижения в шоу-бизнесе — записи музыкального трека, съемок клипа и их дальнейшего промоушена, поскольку только на таком условии Катя согласна вернуться жить ко мне», — рассказал 47-летний Должанский.

Он также пояснил, что надеется на оставшиеся деньги купить новое жилье на юге России.