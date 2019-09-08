Тарзан выложил в сеть фото-пародию на Николаева 

Неожиданный ход сделал супруг Наташи Королевой. Он принял участие в номере — пародии на Игоря Николаева.
Ранее ни о каких конфликтных ситуациях между бывшим и настоящим мужьям певицы не было и речи.
Глушко всегда с уважением отзывался о композиторе, «Дельфин» и «Русалка» также никогда не позволяли себе никаких негативных высказываний, хотя и ходили слухи, что они стараются избегать общества друг друга и не появляются на одних и тех же мероприятиях, — рассказывает Starhit.ru.
А тут вдруг Тарзан разместил инстаграме фотографию, где он стоит в компании четверых корпулентных мужчин, у которых парики с длинными светлыми кудрями и наклеенные усы. Предполагается, что сам номер-пародия будет показан в программе КВН.
Наташа прокомментировала снимок короткой фразой:
«О! Хорошая компания!»
Подписчики же идею не одобрили.
«…сколько можно троллить Николаева, он же вас не трогает, …Королевой нужно наоборот молиться что он не лишил ее авторских прав на песни …а то бы не блистала на сцене…»