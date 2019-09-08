Тарзан выложил в сеть фото-пародию на Николаева

Ранее ни о каких конфликтных ситуациях между бывшим и настоящим мужьям певицы не было и речи.

Глушко всегда с уважением отзывался о композиторе, «Дельфин» и «Русалка» также никогда не позволяли себе никаких негативных высказываний, хотя и ходили слухи, что они стараются избегать общества друг друга и не появляются на одних и тех же мероприятиях, — рассказывает Starhit.ru.

А тут вдруг Тарзан разместил инстаграме фотографию, где он стоит в компании четверых корпулентных мужчин, у которых парики с длинными светлыми кудрями и наклеенные усы. Предполагается, что сам номер-пародия будет показан в программе КВН.

Наташа прокомментировала снимок короткой фразой:

«О! Хорошая компания!»

Подписчики же идею не одобрили.