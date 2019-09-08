Бывшая жена Чернышова готова помочь Заворотнюк

Публика переживает по поводу состояния здоровья Анастасии Заворотнюк . О том, что после довольно поздних родов и процедуры ЭКО у народной любимицы обнаружили онкологию, говорят уже не первый месяц.

Правда, директор звезды опровергла эти слухи, сообщив, что Заворотнюк совершенно здорова и отдыхает с годовалой дочерью в Италии

Не осталось незамеченным, что муж Анастасии, фигурист Петр Чернышов, стал крайне редко появляться на публике. Это связывают с тем, что он занят помощью в решении проблем со здоровьем супруги.

Бывшая жена Чернышова, Наталья Анненко, которая давно уже живет со своей другой семьей в Америке, тоже готова предложить помощь.

«Если он меня попросит чем-то помочь, конечно, я помогу. В Америке очень хорошие врачи, которые умеют бороться с раком. И я знаю семьи, которые прошли через это испытание и живут дальше, смогли победить недуг», — приводит ее слова «Комсомольская правда».

Анненко сказала, что Анастасии очень повезло с мужем. Если та действительно больна, то Петр сделает все возможное, чтобы она выздоровела.