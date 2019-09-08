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Катамадзе призналась в любви к россиянам 

Рамблер + ещё 6 49 минут назад
Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников.
«Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — рассказала она, сообщает РИА Новости.
Два месяца назад певица заявила, что ее выступление в Москве 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» было последним. По ее признанию, ей это выступление далось невероятно тяжело.
«Самый тяжелый в моей жизни день — 20 июня (в этот день в Грузии начались протесты), и тяжелейший концерт — 22 июня, от которого я не отказалась лишь из-за 9-летней слепой девочки», — написала она в фейсбуке.
Вместе с Катамадзе на фестивале выступила маленькая Арина из Белоруссии. Слепая девочка мечтала аккомпанировать певице.
Певица отменила выступление в концертном зале Vegas City Hall в Москве, намеченное на 27 марта 2020 года.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Нино Катамадзе , РИА Новости
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