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«Ну, держись, Волочкова!»: фото Дайнеко удивило публику 

Рамблер + ещё 2 52 минуты назад
«Ну, держись, Волочкова!»: Дайнеко удивила публику
Фото: РИА Новости
Виктория Дейнеко не была ранее замечена в стремлении эпатировать зрителей.
И вдруг девушка опубликовала в своем инстаграме странную фотографию, на которой она вроде бы пытается изобразить шпагат.
Вид у выпускницы «Фабрики звезд» несколько непривычный: нелепая поза, ядовито-желтые ботфорты, клетчатая рубашка формата оверсайз.
Подписчики были неприятно удивлены.
Они сразу отметили сюжетное сходство снимка с теми фото, что любит выкладывать в сеть эпатажная экс-балерина.
«Ну, держись, Анастасия Волочкова, конкуренты подрастают!»
«Напилася я пьяна», «Прикольный ракурс…», — едко комментируют фолловеры.
Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Волочкова
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