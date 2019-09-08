«Ну, держись, Волочкова!»: Дайнеко удивила публику

«Ну, держись, Волочкова!»: фото Дайнеко удивило публику

Виктория Дейнеко не была ранее замечена в стремлении эпатировать зрителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) 7 Сен 2019 в 11:33 PDT И вдруг девушка опубликовала в своем инстаграме странную фотографию, на которой она вроде бы пытается изобразить шпагат.

Вид у выпускницы «Фабрики звезд» несколько непривычный: нелепая поза, ядовито-желтые ботфорты, клетчатая рубашка формата оверсайз.

Подписчики были неприятно удивлены.

Они сразу отметили сюжетное сходство снимка с теми фото, что любит выкладывать в сеть эпатажная экс-балерина.

«Ну, держись, Анастасия Волочкова, конкуренты подрастают!»