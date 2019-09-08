«Ну, держись, Волочкова!»: Дайнеко удивила публику

Виктория Дейнеко не была ранее замечена в стремлении эпатировать зрителей.
И вдруг девушка опубликовала в своем инстаграме странную фотографию, на которой она вроде бы пытается изобразить шпагат.
Вид у выпускницы «Фабрики звезд» несколько непривычный: нелепая поза, ядовито-желтые ботфорты, клетчатая рубашка формата оверсайз.
Подписчики были неприятно удивлены.
Они сразу отметили сюжетное сходство снимка с теми фото, что любит выкладывать в сеть эпатажная экс-балерина.
«Ну, держись, Анастасия Волочкова, конкуренты подрастают!»
«Напилася я пьяна», «Прикольный ракурс…», — едко комментируют фолловеры.