Минус центнер. Семчев рассказал, как он худел

Александру Семчеву удалось похудеть почти на 100 килограммов! Конечно, это произошло не сразу. С того момента, когда корпулентный актер весил 189 килограммов, прошло чуть больше года.

Как считает сам Семчев, единственный реальный способ избавиться от лишних килограммов — изменить свое пищевое поведение.

«Вес уходил постепенно. Я сидел главным образом на овощах. Ничего сверхъестественного не делал, главное — задаться целью. В итоге с размера «семь Х» перешел на «два Х». Вчера в театре мерил новый костюм для спектакля. Оказалось, что за год убрал в объеме 12 сантиметров. Сначала мне перешивали старые костюмы, а теперь пришлось уже делать новый», — цитирует Александра «Комсомольская правда».

Семчеву пришлось отказаться от жареной картошки и вообще заменить жареную пищу на запеченную в духовке. В основном актер перешел на овощи, рыбу и морепродукты, питается дробно, небольшими порциями.

Для того, чтобы делать все по науке, купил весы для взвешивания продуктов и вычисляет калорийность блюд по дневнику клиники доктора Борменталя.

По словам актера, худел он не для того, чтобы произвести впечатление, а для себя. Это было продуманное, взвешенное решение. Впрочем, он убежден, что вкусовые пристрастия вполне можно изменить, ему, например, стала нравиться постная кухня.

Помимо следования принципам здорового питания, Семчев выпивает 2-3 литра простой воды в день и занимается физкультурой — но предостерегает своих возможных последователей от чрезмерных нагрузок.

После такого глобального сброса веса перед Александром встала проблема лишней кожи. Он еще не определился — будет ли убирать ее хирургическим путем, или же помогут более щадящие методы и время.