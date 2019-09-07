Лена Катина из «Тату» развелась с мужем

Брак Катиной и Сашо Кузмановича, рок-музыканта из Словении , был недолгим, вместе они прожили немногим более трех лет. У них есть общий сын Александр.

Пара оформила официальный развод.

Ранее суд откладывался из-за того, что родители не могли договориться, где и с кем будет жить ребенок, - сообщают Dni.ru.

Катина не любит пристального внимания к своей личной жизни, поэтому судебные слушания по ее разводу со словацким рок-музыкантом проходили в закрытом режиме, по ее просьбе.

Подробности об том, с кем останется малыш, а также детали имущественного раздела пока неизвестны.