Бузова не оставляет в покое семью экс-супруга

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов и его супруга модель Анастасия Костенко вновь ждут пополнения семейства. Об этом красноречиво говорят их фотографии, выставленные.в социальной сети.

Тарасов и Бузова прожили в браке четыре года, тогда их союз казался всем прочным и удачным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 2 Сен 2019 в 11:45 PDT Но ростовская модель Анастасия Костенко смогла увести Дмитрия от светской львицы. У пары родился ребенок, и вот сейчас они ждут уже второго.

Как сообщает Starhit.ru, Ольга Бузова не пропустила мимо внимания тот факт, что Костенко второй раз станет мамой. Звезда устроила скандал на съемках реалити. Также в Сеть попал фрагмент видео, где она ядовито отзывается о прошлом супруги Дмитрия Тарасова

«В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной», — приводит ее слова News.ru

В инстаграме Костенко — только комплименты по поводу счастливого события и внешнего вида Анастасии.

У Бузовой, где количество подписчиков несоизмеримо больше, больше и мнений, в том числе и откровенно злобных. Но в целом поклонники дают Ольге советы оставить прошлое в покое и уверенно смотреть в будущее.