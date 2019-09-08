Бузова не оставляет в покое семью экс-супруга 

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов и его супруга модель Анастасия Костенко вновь ждут пополнения семейства. Об этом красноречиво говорят их фотографии, выставленные.в социальной сети.
Тарасов и Бузова прожили в браке четыре года, тогда их союз казался всем прочным и удачным.
Но ростовская модель Анастасия Костенко смогла увести Дмитрия от светской львицы. У пары родился ребенок, и вот сейчас они ждут уже второго.
Как сообщает Starhit.ru, Ольга Бузова не пропустила мимо внимания тот факт, что Костенко второй раз станет мамой. Звезда устроила скандал на съемках реалити. Также в Сеть попал фрагмент видео, где она ядовито отзывается о прошлом супруги Дмитрия Тарасова
«В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной», — приводит ее слова News.ru
В инстаграме Костенко — только комплименты по поводу счастливого события и внешнего вида Анастасии.
У Бузовой, где количество подписчиков несоизмеримо больше, больше и мнений, в том числе и откровенно злобных. Но в целом поклонники дают Ольге советы оставить прошлое в покое и уверенно смотреть в будущее.
«Ольга, желаю вам удачи и бесконечного терпения, думаю, вам еще долго будут тыкать носом в прошлое, но не нужно на этом заострять свое внимание!"