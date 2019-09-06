Семчев остался без ролей после смерти Табакова 

Актер Александр Семчев рассказал «Комсомольской правде», что пока не занят в новых постановках МХТ имени Чехова. По его словам, после смерти художественного руководителя театра Олега Табакова ему не предлагали ролей.
«Но прошел только один сезон без Олега Павловича Табакова. Не надо требовать всего и сразу от нового руководства», — сказал актер.
По его мнению, теперь театр станет другим, а артистам будет сложно выходить из зоны комфорта, созданной при Табакове.
«Иногда мысли рождаются невеселые: насколько ты нужен театру, дойдет ли до тебя очередь, займут ли в новой постановке или нет?» — отметил Семчев.
При этом он рассказал, что спокойно относится к популярности и находит удовлетворение в других вещах — воспитании детей, чтении книг, посещении музеев и театров.
«Главное, не сидеть и ждать, когда предложат работу, а жить дальше, принимать ситуацию как есть и искать параллельную занятость. Слава Богу, в кино есть предложения», — заключил Семчев.
Также он признался, что иногда приходится зарабатывать съемками в телешоу.
В прошлом году в программе «На самом деле» сын Семчева Кирилл заявил, что отец выгнал его из квартиры и увел у него девушку. Сам 50-летний актер говорил, что эта девушка его сыну не подходила, так как была для него «слишком шикарной». В интервью «КП» он объяснил, что это был «постановочный телеспектакль».
«Если за это платят достойные деньги, мне все равно, что завтра будут говорить обо мне бабушки возле подъезда. Иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег», — заявил Семчев.