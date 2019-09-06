Семчев остался без ролей после смерти Табакова

«Но прошел только один сезон без Олега Павловича Табакова. Не надо требовать всего и сразу от нового руководства», — сказал актер.

По его мнению, теперь театр станет другим, а артистам будет сложно выходить из зоны комфорта, созданной при Табакове.

«Иногда мысли рождаются невеселые: насколько ты нужен театру, дойдет ли до тебя очередь, займут ли в новой постановке или нет?» — отметил Семчев.

При этом он рассказал, что спокойно относится к популярности и находит удовлетворение в других вещах — воспитании детей, чтении книг, посещении музеев и театров.

«Главное, не сидеть и ждать, когда предложат работу, а жить дальше, принимать ситуацию как есть и искать параллельную занятость. Слава Богу, в кино есть предложения», — заключил Семчев.

Также он признался, что иногда приходится зарабатывать съемками в телешоу.

В прошлом году в программе «На самом деле» сын Семчева Кирилл заявил, что отец выгнал его из квартиры и увел у него девушку. Сам 50-летний актер говорил, что эта девушка его сыну не подходила, так как была для него «слишком шикарной». В интервью «КП» он объяснил, что это был «постановочный телеспектакль».