Стало известно о тайном браке Удовиченко

«Хотела получить московскую прописку»: стало известно о тайном браке Ларисы Удовиченко

По словам режиссера Александра Панкратова-Белого, они с актрисой Ларисой Удовиченко жили вместе всего несколько дней, однако брак был настоящим, а не фиктивным. Об этом он заявил в передаче «Пусть говорят».

«Была первая красавица во ВГИКе. (…) И она мне делает предложение — давай поженимся. Сказал — да», — рассказал Александр Панкратов-Белый.

Режиссер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая» подчеркнул, что относился к этому союзу всерьез, несмотря на то, что он «подержался два или три дня».

«Я сделал банкет на все деньги, которые у меня были. Я потратил на свадьбу три с половиной тысячи рублей. Машину можно было купить на такие деньги! Если бы я думал, что брак фиктивный, стал бы тратиться? У нас все было, мы жили вместе», — поделился Панкратов-Белый.

Он заявил, что Лариса Удовиченко просила его не разводиться, поскольку боялась потерять московскую прописку.

«Ее будущий муж Эшпай однажды приехал ко мне и спросил: „Она хорошая?“. Я тогда ответил: „Хорошая, попробуй, может тебе повезет“. Ну, он попробовал — и потерял квартиру…», — отметил Александр Панкратов-Белый.

По словам режиссера, сейчас он, после перенесенного инсульта почти не встает с постели и живет один.