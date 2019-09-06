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Ширвиндт развелся 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Ширвиндт развелся после 30 лет брака
Фото: РИА Новости
Решение о расторжении брака Михаила Ширвиндта и Татьяны Морозовой было принято мировым судьёй судебного участка Пресненского района Москвы 5 сентября. Примечательно, что ни один из супругов на заседание не явился: оба просили суд рассмотреть дело в их отсутствие.
«Московский комсомолец» выяснил предполагаемую причину развода Михаила Ширвиндта с супругой Татьяной Морозовой, с которой он прожил в браке 30 лет. Жена телеведущего была крайне недовольна слишком частыми поездками мужа в Германию.
Поначалу казалось, что звёздная пара решила развестись полюбовно: вопросов о разделе имущества у четы не возникало. При этом Ширвиндт заявлял, что готов поддерживать бывшую супругу материально. Однако, по данным издания, в результате делом о разводе занимался не ЗАГС, а мировой судья, что, по мнению автора статьи, может говорить о том, что в последний момент Морозова не подписала необходимые документы.
По словам близких и родственников звёздной семьи, после развода Татьяна Морозова решила посвятить себя духовной жизни.
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Шоу-бизнес , Михаил Ширвиндт , Татьяна Морозова , Московский комсомолец , Москва
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