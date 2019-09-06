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Виктория Боня рассказала о гибели годовалого брата 

Grazia + ещё 1 6 часов назад
Боня рассказала о гибели годовалого брата
Фото: Grazia
39-летняя Виктория Боня решилась на откровенность, чтобы ее опыт помог уберечь жизни других.
Светская львица вместе с семилетней дочерью Анджелиной стала гостьей передачи Елены Малышевой "Жить здорово!", которая выходит на Первом канале. На шоу обсуждали, как обезопасить детей от падения из окон.
Боня призналась, что для нее это сложная тема. Когда телеведущей было 13 лет, у нее на глазах погиб годовалый брат. Мальчик упал с балкона шестого этажа.
"Я последняя, кто оставалась с ним. Было семь вечера. Я хотела отдохнуть и отдала брата маме. Она была спросонья. Приложила его к груди (тогда она его еще кормила грудью) и опять уснула. Он проснулся, вышел на балкон, забрался на свернутый ковер, потом на столик. Долго стоял… Мы не можем ничего изменить… Я это пережила", — со слезами на глазах рассказала Виктория.
Она добавила, что что ее брат около 5−10 минут стоял на краю балкона, в то время как снизу на него смотрели люди. Зеваки ничего не предприняли, чтобы спасти ребенка или как-то привлечь внимание взрослых, оставшихся в квартире. Один из соседей решил подняться в квартиру и сообщить о ребенке, но пока сонная мама Бони пыталась понять, что происходит, мальчик упал с балкона.
"Сосед пришел, постучал в дверь. Мама спросонья открыла и не поняла. Он говорит: "У вас ребенок на балконе". Она ответила, что ребенок спит, и услышала грохот. Если бы он зашел, оттолкнул ее, побежал и забрал ребенка… Или если бы кто-то скинул плед и его растянули, брата можно было бы спасти", — отчаянно заявила звезда.
Виктория обратилась к зрителям, попросив не быть равнодушными в таких ситуациях и действовать быстро. Свою дочь Боня с трех лет научила не подходить к окну или балкону. Анджелина строго выполняет правила матери. Елена Малышева также посоветовала родителям устанавливать на окна специальные заглушки, которые не позволят детям открывать окна.
"Я поделилась своей историей, дабы люди понимали, что это может коснуться каждого! Давайте заботиться о безопасности наших детей!" — обратилась Боня к фолловерам в Instagram.
Недавно Виктория Боня решила вместе с дочерью переехать из Монако и побывала в особняке Джанни Версаче. Из-за шопинга в Майами Боня не успела на самолет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Елена Малышева , Джанни Версаче , Виктория Боня
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