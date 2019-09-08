Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна 

Teleprogramma.pro + ещё 10 56 минут назад
В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
Фото: ТАСС
В США в городе Сиэтл в магазине грампластинок случайно обнаружили чек на имя лидера культовой группы Nirvana Курта Кобейна. На нем указано имя и подпись музыканта. Речь идет о гонораре исполнителя за выступление в марте 1991 года. Сумма достаточно скромная — 26,57 доллара.
В том же году спустя несколько месяцев у музыкальной группы вышел второй альбом под названием «Nevermind», который стал самым коммерчески успешным у Nirvana, пишет CNN.
По словам владельца американского магазина Мэтта Вогана, он нашел чек, когда разбирал коробки в подвале. Бумага хранилась в коллекции гастрольных маршрутов рок-группы, которые владелец торговой точки приобрел еще в 1993-м.
«Я пролистывал каждую страницу, и вдруг выпали эти кусочки бумаги», — поделился Мэтт Воган.
В тех коробках хранилось еще несколько интересных вещей, о которых владелец магазина до недавнего времени и не знал. Вместе с чеком Воган еще обнаружил квитанцию Кобейна с денежным переводом, пропуск за кулисы на имя музыканта, а также счет за медицинские услуги.
Спустя годы после смерти культового музыканта он остается кумиром для многих. На аукционах нередко покупают его вещи за баснословные суммы. К примеру, недавно поклонник приобрел тарелку Кобейна, на которой лидер Nirvana написал список песен.
Напомним, музыкант добровольно ушел из жизни в 1994 году. Ему было 27 лет.
Teleprogramma.pro: последние новости
Волочкова провела «обнаженную» фотосессию в своей «балетной» бане Волочкова провела «обнаженную» фотосессию в своей «балетной» бане Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками «Любимая женушка»: Самбурская пожаловалась на назойливых поклонников «Любимая женушка»: Самбурская пожаловалась на назойливых поклонников
Комментарии
Шоу-бизнес , Курт Кобейн , CNN , Сиэтл , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
«Наши мужчины — национальная трагедия»
«Наши мужчины — национальная трагедия»1
Бегбедер поспорил с Мединским
Бегбедер поспорил с Мединским6
На московских выборах поставят эксперимент
На московских выборах поставят эксперимент6
В России начался единый день голосования
В России начался единый день голосования19
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Интернет
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение