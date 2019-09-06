Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Избили трубами»: Пригожин откровенно рассказал о жизни в Махачкале 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Пригожин вспомнил, как его избивали трубами в Махачкале
Фото: Instagram
Известный продюсер Иосиф Пригожин в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о непростом детстве и юности в родной Махачкале и о том, как сложно было покорить Москву.
По словам Иосифа Пригожина, он вырос в бедной семье, но всегда мечтал стать актером или музыкантом. Однако уже в 12 лет понимал, что нужны знакомства с влиятельными людьми и принял решение стать парикмахером.
«Я еще работал на свадьбах, играл на ударных инструментах. И заработал на одной из свадеб 800 рублей. Я шел домой с этим барабаном, думал, сейчас приду и маму порадую, и всех… В горах меня избили трубами. До дома я еле дополз. Был весь окровавленный. И нос, и голову сломали. Все мне сломали», — рассказал Пригожин.
Он также отметил, что сбежал из Махачкалы в Москву с подачи отца.
«Он сказал мне: «Сынок, у тебя здесь нет будущего. Ты что-то там накопил, бери и езжай», — отметил продюсер.
При этом, по его словам, родственники в Москве посоветовали ему вернуться обратно, однако он все же остался, так как «приехал с определенной целью» и отказывался «видеть препятствия».
Пригожин рассказал, что ему стоило немалого труда закрепиться в Москве, ему приходилось зимой спать на улице и посещали даже мысли о суициде.
Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Махачкала , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США запустили баллистические ракеты с подлодки
США запустили баллистические ракеты с подлодки191
Адвокат заявил о попытке дискредитации Зеленского
Адвокат заявил о попытке дискредитации Зеленского3
Загорелось судно с украинцами и россиянами на Эльбе
Загорелось судно с украинцами и россиянами на Эльбе4
Путин поговорил с Памфиловой после нападения преступника
Путин поговорил с Памфиловой после нападения преступника58
Анонсирован обмен заключенными между Украиной и Россией
Анонсирован обмен заключенными между Украиной и Россией87
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение