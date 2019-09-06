Пригожин вспомнил, как его избивали трубами в Махачкале

«Избили трубами»: Пригожин откровенно рассказал о жизни в Махачкале

По словам Иосифа Пригожина, он вырос в бедной семье, но всегда мечтал стать актером или музыкантом. Однако уже в 12 лет понимал, что нужны знакомства с влиятельными людьми и принял решение стать парикмахером.

«Я еще работал на свадьбах, играл на ударных инструментах. И заработал на одной из свадеб 800 рублей. Я шел домой с этим барабаном, думал, сейчас приду и маму порадую, и всех… В горах меня избили трубами. До дома я еле дополз. Был весь окровавленный. И нос, и голову сломали. Все мне сломали», — рассказал Пригожин.

Он также отметил, что сбежал из Махачкалы в Москву с подачи отца.

«Он сказал мне: «Сынок, у тебя здесь нет будущего. Ты что-то там накопил, бери и езжай», — отметил продюсер.

При этом, по его словам, родственники в Москве посоветовали ему вернуться обратно, однако он все же остался, так как «приехал с определенной целью» и отказывался «видеть препятствия».

Пригожин рассказал, что ему стоило немалого труда закрепиться в Москве, ему приходилось зимой спать на улице и посещали даже мысли о суициде.