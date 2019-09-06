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Джанабаева рассказала об уходе от Константина Меладзе 

Рамблер 2 часа назад
Джанабаева рассказала об уходе от Константина Меладзе
Фото: globallookpress.com
Певица Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram сообщила о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Константина Меладзе MeladzeMusic.
По ее словам, в феврале 2018 года она начала работать с компанией Goldenlook.
«Песни «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самба белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть», а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки, — это сотрудничество с менеджмент-компанией #Goldenlook», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Джанабаева подчеркнула, что получила ценный опыт в группе «ВИА Гра».
«Я благодарна тем годам… и Константину Меладзе. безмерно уважаю!» — заявила певица.
По словам Джанабаевой, сольная карьера позволила ей расширить круг авторов, найти единомышленников, свою команду и узнать себя с новой стороны.
С осени 2004-го и до начала 2013 года Джанабаева была участницей «ВИА Гры». В 2012 году она снялась в главной роли в фильме Кирилла Серебренникова «Измена», была ведущей проекта «Вкусно жить», шоу «Большие танцы», работала на канале МУЗ-ТВ и играла в театре.
В 2004 году Джанабева родила первого ребенка от певца Валерия Меладзе, брата Константина Меладзе. В 2014 году Джанабаева и Валерий Меладзе зарегистрировали брак.
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Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Кирилл Серебренников , Валерий Меладзе , Константин Меладзе
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