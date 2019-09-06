Джанабаева рассказала об уходе от Константина Меладзе

По ее словам, в феврале 2018 года она начала работать с компанией Goldenlook.

«Песни «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самба белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть», а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки, — это сотрудничество с менеджмент-компанией #Goldenlook», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Джанабаева подчеркнула, что получила ценный опыт в группе «ВИА Гра».

«Я благодарна тем годам… и Константину Меладзе. безмерно уважаю!» — заявила певица.

По словам Джанабаевой, сольная карьера позволила ей расширить круг авторов, найти единомышленников, свою команду и узнать себя с новой стороны.

С осени 2004-го и до начала 2013 года Джанабаева была участницей «ВИА Гры». В 2012 году она снялась в главной роли в фильме Кирилла Серебренникова «Измена», была ведущей проекта «Вкусно жить», шоу «Большие танцы», работала на канале МУЗ-ТВ и играла в театре.