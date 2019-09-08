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Джанабаева рассорила братьев Меладзе 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Джанабаева рассорила братьев Меладзе
Фото: РИА Новости
Недавно Альбина заявила об уходе из продюсерского центра Константина Меладзе. Демарш певицы широко обсуждается публикой, люди пытаются понять его причины.
Будущее ушедшего в свободное плавание артиста не всегда выглядит безоблачным, особенно — на первых порах. Ведь исполнитель остается практически без наработанного годами багажа — он не вправе использовать созданные продюсером композиции.
А в случае с Джанабаевой есть еще и пикантный момент — оставленный ею продюсер — брат ее супруга.
Суть конфликта предполагают в том, — пишет Vladtime.ru, что Альбину не устраивало, как идет развитие ее карьеры. Лучшие песни, клипы, концертные площадки, декорации и костюмы якобы доставались жене продюсера, Вере Брежневой.
А Альбине приходилось довольствоваться вторым сортом, выступать с песнями, написанными несколько лет назад, либо с хитами своего мужа Валерия Меладзе.
В свое время экс-солистки «ВИАГРЫ» увели братьев Меладзе из семей, где были маленькие дети. Но, несмотря на некоторую схожесть жизненных сценариев, Джанабаева с Брежневой в итоге не стали подругами, а стали соперницами.
Рабочий конфликт не может не отразиться и на родственных отношениях. Константин и Валерий Меладзе комментариев по поводу этой истории не дают, как и сама Альбина. В дальнейшем она будет сотрудничать с компанией Goldenlook.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Валерий Меладзе , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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