Пугачева вновь отметилась на Рижском вокзале 

Алла Борисовна с Максимом Галкиным и детьми вернулась Москву из Юрмалы, где они отдыхали всем семейством.
На Рижском вокзале примадонну ждали журналисты. Некоторое время назад Пугачева, тогда еще только отправляясь на отдых, подъехала на автомобиле непосредственно к вагону поезда. Информация об этом попала в сеть, вызвала негативную реакцию пользователей, отреагировала даже РЖД.
Но сейчас страсти утихли, и журналистов больше интересовали внешний вид и самочувствие звезды, а также ее творческие планы. Речь, в частности, шла о предстоящем появлении Пугачевой и Галкина в программе «Ты не поверишь!», — пишут Dni.ru Информация о приезде звезды размещена на ее фанатской страничке в инстаграме.