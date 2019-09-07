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Пугачева вновь отметилась на Рижском вокзале 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Пугачева вновь отметилась на Рижском вокзале
Фото: РИА Новости
Алла Борисовна с Максимом Галкиным и детьми вернулась Москву из Юрмалы, где они отдыхали всем семейством.
На Рижском вокзале примадонну ждали журналисты. Некоторое время назад Пугачева, тогда еще только отправляясь на отдых, подъехала на автомобиле непосредственно к вагону поезда. Информация об этом попала в сеть, вызвала негативную реакцию пользователей, отреагировала даже РЖД.
Но сейчас страсти утихли, и журналистов больше интересовали внешний вид и самочувствие звезды, а также ее творческие планы. Речь, в частности, шла о предстоящем появлении Пугачевой и Галкина в программе «Ты не поверишь!», — пишут Dni.ru Информация о приезде звезды размещена на ее фанатской страничке в инстаграме.
Шоу-бизнес , Максим Галкин , РЖД , Дни.Ру , Юрмала
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