Волочкова заявила, что содержит любовниц экс-мужа

Волочкова призналась, что содержит любовниц бывшего мужа

В частности, возмущение артистки вызвала появившаяся в прессе информация о том, что бывший супруг купил своей новой пассии, телеведущей Елене Николаевой элитную квартиру в Москве, а также сделал подарок в виде дорогого ювелирного украшения. Всех подруг экс-возлюбленного балерина называет исключительно «девушками лёгкого поведения».

При этом, по словам Волочковой, Вдовин до сих пор не вернул ей $3 млн, которые взял в долг несколько лет назад.

У меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги, — приводит СтарХит слова Волочковой.

Сама Елена Николаева в адрес Волочковой высказывается исключительно в положительном ключе. Она неоднократно заявляла, что балерина ассоциируется у ней исключительно с Большим театром, а не со скандалами, которые её окружают и неуместными шпагатами.

Журналистка поспешила успокоить разгневанную Волочкову и опровергла сообщения о дорогих подарках Вдовина.

Подарил апартаменты? Было бы здорово, но я живу в своей квартире, она маленькая, но моя. Недавно прочла, что езжу на «Бентли» за 88 миллионов — я не против такого, — с иронией отметила Николаева в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Вместе с тем она не стала отрицать, что бывший муж Волочковой дарил ей ювелирные украшения, и она их с радостью приняла.

Ранее News.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова вновь подверглась критике со стороны пользователей Сети. Артистка появилась на школьной линейке дочери-восьмиклассницы Ариадны в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера.