Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова призналась, что содержит любовниц бывшего мужа 

News.ru 54 минуты назад
Волочкова заявила, что содержит любовниц экс-мужа
Фото: Instagram
Экс-балерина Анастасия Волочкова назвала своего бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина альфонсом и заявила, что его любовницы живут за её счет.
В частности, возмущение артистки вызвала появившаяся в прессе информация о том, что бывший супруг купил своей новой пассии, телеведущей Елене Николаевой элитную квартиру в Москве, а также сделал подарок в виде дорогого ювелирного украшения. Всех подруг экс-возлюбленного балерина называет исключительно «девушками лёгкого поведения».
При этом, по словам Волочковой, Вдовин до сих пор не вернул ей $3 млн, которые взял в долг несколько лет назад.
У меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги, — приводит СтарХит слова Волочковой.
Сама Елена Николаева в адрес Волочковой высказывается исключительно в положительном ключе. Она неоднократно заявляла, что балерина ассоциируется у ней исключительно с Большим театром, а не со скандалами, которые её окружают и неуместными шпагатами.
Журналистка поспешила успокоить разгневанную Волочкову и опровергла сообщения о дорогих подарках Вдовина.
Подарил апартаменты? Было бы здорово, но я живу в своей квартире, она маленькая, но моя. Недавно прочла, что езжу на «Бентли» за 88 миллионов — я не против такого, — с иронией отметила Николаева в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Вместе с тем она не стала отрицать, что бывший муж Волочковой дарил ей ювелирные украшения, и она их с радостью приняла.
Ранее News.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова вновь подверглась критике со стороны пользователей Сети. Артистка появилась на школьной линейке дочери-восьмиклассницы Ариадны в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера.
News.ru: последние новости
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры Пугачёва подверглась жёсткой критике из-за Лободы и Аллегровой Пугачёва подверглась жёсткой критике из-за Лободы и Аллегровой Гафта парализовало после инсульта Гафта парализовало после инсульта
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Елена Николаева , Анастасия Волочкова , StarHit , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы имеем ракету, которая долетит до Москвы»
«Мы имеем ракету, которая долетит до Москвы»20
Украина поблагодарила США за борьбу с «Северным потоком»
Украина поблагодарила США за борьбу с «Северным потоком»
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения69
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США162
Призвавшую вернуть Крым Собчак разнесли в Госдуме
Призвавшую вернуть Крым Собчак разнесли в Госдуме548
Видео
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение