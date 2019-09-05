Вайкуле обвинили в «свинском поведении»

Певица Лайма Вайкуле подверглась критике со стороны латвийской журналистки Элиты Вейдемане, которая негативно отреагировала на выступление артистки в латвийском городе Калгури, сообщает издание Neatkariga. По её словам, Вайкуле поступила «по-свински» общаясь с публикой и исполняя песни на русском языке.

«Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский. Это просто вопрос уважения, и все», — отметила Вейдемане.

Журналистка также подчеркнула, что поведение знаменитой певицы пришлось н по вкусу многим зрителям, сидящим в зале, которые «обиделись на артистку» и покинули концерт.