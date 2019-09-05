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Вайкуле обвинили в «свинском поведении» 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Вайкуле обвинили в «свинском поведении»
Фото: РИА Новости
Певица Лайма Вайкуле подверглась критике со стороны латвийской журналистки Элиты Вейдемане, которая негативно отреагировала на выступление артистки в латвийском городе Калгури, сообщает издание Neatkariga. По её словам, Вайкуле поступила «по-свински» общаясь с публикой и исполняя песни на русском языке.
«Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский. Это просто вопрос уважения, и все», — отметила Вейдемане.
Журналистка также подчеркнула, что поведение знаменитой певицы пришлось н по вкусу многим зрителям, сидящим в зале, которые «обиделись на артистку» и покинули концерт.
Ранее композитор Игорь Крутой обвинил Лаййму Вайкуле в том, что она воспрепятствовала возвращению в Юрмалу музыкального фестиваля «Новая волна». По его словам, в 2015 году в то время, как предпринимались все попытки, чтобы организовать мероприятие в Латвии, певица «делает свой фестиваль „Рандеву“, показывая, что конкурс там не нужен». После этого Крутой заявил, что к Вайкуле «больше никак не относится».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Лайма Вайкуле
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