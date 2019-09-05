Бузова присмотрела виллу за 20 миллионов рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова задумалась о покупке недвижимости на Бали , где участвует в съемках передачи «План Б», и присмотрела себе дом площадью более 500 квадратных метров. Об этом со ссылкой на риелтора сообщает « СтарХит ».

По словам риелтора, Ольге Бузовой понравилась вилла в элитном районе Джимбаран.

«Оле очень понравилась главная спальня с большим балконом на втором этаже. Плюс на крыше расположена отдельная зона отдыха с видом на окрестности. Также она пришла в восторг от интерьера, в котором обыграны современный стиль и национальный колорит», — пояснил он.

По информации «СтарХит», территория дома полностью изолирована, во дворе имеются шезлонги для загара и 16-метровый бассейн, окруженный тропическим садом.

«Стоимость виллы составляет 20 миллионов рублей», — отмечается в статье.