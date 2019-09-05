Бузова присмотрела виллу за 20 миллионов рублей 

Певица и телеведущая Ольга Бузова задумалась о покупке недвижимости на Бали, где участвует в съемках передачи «План Б», и присмотрела себе дом площадью более 500 квадратных метров. Об этом со ссылкой на риелтора сообщает «СтарХит».
По словам риелтора, Ольге Бузовой понравилась вилла в элитном районе Джимбаран.
«Оле очень понравилась главная спальня с большим балконом на втором этаже. Плюс на крыше расположена отдельная зона отдыха с видом на окрестности. Также она пришла в восторг от интерьера, в котором обыграны современный стиль и национальный колорит», — пояснил он.
По информации «СтарХит», территория дома полностью изолирована, во дворе имеются шезлонги для загара и 16-метровый бассейн, окруженный тропическим садом.
«Стоимость виллы составляет 20 миллионов рублей», — отмечается в статье.
По данным издания, в рамках передачи для телеканала ТНТ «План Б», съемки которой проходят на Бали, будут искать пары для телеведущих Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой. При этом, если никто из участников шоу певице не понравится, ей предстоит сыграть свадьбу с Тимуром Батрутдиновым.