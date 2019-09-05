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Ивлеева и Элджей поженились 

Рамблер + ещё 18 37 минут назад
Ивлеева вышла замуж
Фото: Instagram
Телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк (Элджей) официально зарегистрировали свои отношения, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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Журналисты выудили информацию о бракосочетании блогера и эстрадного певца в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В базе данных отмечено, что 3 сентября индивидуальный предприниматель А. Ивлеева сменила фамилию на Узенюк. Примечательно, что настоящее имя Элджея — Алексей Константинович Узенюк.
5 сентября Ивлеева на всей странице в Instagram разместила фотографию певца на отдыхе в Италии. Снимок сопровождает короткая подпись «Муж».
Ранее телеведущая в интервью видеоблогеру Юрию Дудю юк, как познакомилась с будущим супругом. На один из столичных концертов певца её пригласили подруги, которые впоследствии провели телеведущую гримёрку артиста. По словам Ивлеевой симпатия к Элджею у неё возникла не сразу. Тёплые отношения между звёздами начали развиваться только на последующих встречах.
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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Алексей Узенюк , АГН "Москва"
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