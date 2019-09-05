Ивлеева вышла замуж

Ивлеева и Элджей поженились

Журналисты выудили информацию о бракосочетании блогера и эстрадного певца в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В базе данных отмечено, что 3 сентября индивидуальный предприниматель А. Ивлеева сменила фамилию на Узенюк. Примечательно, что настоящее имя Элджея — Алексей Константинович Узенюк.

5 сентября Ивлеева на всей странице в Instagram разместила фотографию певца на отдыхе в Италии. Снимок сопровождает короткая подпись «Муж».

Ранее телеведущая в интервью видеоблогеру Юрию Дудю юк, как познакомилась с будущим супругом. На один из столичных концертов певца её пригласили подруги, которые впоследствии провели телеведущую гримёрку артиста. По словам Ивлеевой симпатия к Элджею у неё возникла не сразу. Тёплые отношения между звёздами начали развиваться только на последующих встречах.