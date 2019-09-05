Погиб автор песен Майкла Джексона и Бейонсе Лашон Дэниелс

Автор песен Майкла Джексона и Бейонсе, обладатель Grammy Лашон Дэниелс погиб в возрасте 41 года в результате автокатастрофы. Об этом сообщила его супруга Эйприл на своей странице в Instagram.

"С глубочайшим сожалением сообщаем, что наш любимый муж, отец и друг Лашон Дэниелс стал жертвой автокатастрофы в Южной Каролине", — написала она, не уточнив детали инцидента.

Свои соболезнования в связи с гибелью Дэниэлса выразили музыканты Кирк Франклин, Кейлани, Доун Ричард и другие.