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Хайди Клум получила в подарок от мужа кусок Берлинской стены 

РИА Новости 1 час назад
Хайди Клум получила в подарок кусок Берлинской стены
Фото: © AP Photo / Invision/Willy Sanjuan
Немецкая супермодель Хайди Клум разместила в инстаграме пост, в котором рассказала, что ее муж — рок-музыкант Том Каулитц подарил ей кусок Берлинской стены.
"Сегодня прибыл специальный подарок от моего мужа — кусок Берлинской стены, которая разделяла Восточный и Западный Берлин в течение 28 лет. Мой муж родился за стеной на восточной стороне города за четыре недели до того, как ее разрушили в 1989 году. Это позволило ему расти в Германии, которая была не похожа на страну, в которой росли его родители. Он смог жить в свободе и радости, заниматься творчеством. Каждое утро я буду смотреть на этот прекрасный кусок в своем саду с мыслью, что не нужно строить стены", — написала Хайди Клум.
Модель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках телешоу "Топ-модель по-немецки". У них почти сразу завязались романтические отношения, которые они не скрывали. Разница в возрасте (Клум старше Каулица на 16 лет, — Прим.ред.) их тоже не смутила.
В декабре стало известно, что Том сделал своей возлюбленной предложение. В феврале 2019 года они сыграли свадьбу.
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Шоу-бизнес , Хайди Клум
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