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Джиган отметил день рождения дочери на острове 

Рамблер 5 часов назад
Джиган отметил день рождения дочери на острове
Фото: Instagram
Джиган и Оксана Самойлова застряли на острове из-за урагана, но отметили день рождения дочери. Об этом они рассказали в своих инстаграмах.
Три дня назад рэпер сообщил, что не может покинуть остров у побережья американского штата Флорида — тот был «закрыт» по причине урагана. Позавчера и вчера погодная ситуация не изменилась. В эти дни Джиган шутил, что попал в сериал Lost, а его супруга публиковала фото дочерей.
Сегодня оба разместили в своих инстаграмах похожие снимки со средней дочерью Леей — ей исполнилось пять лет. Джиган назвал ее самой смелой, доброй и счастливой девочкой в мире, а тот факт, что в день ее рождения наблюдается ураган, — символичным.
Ее мать подтвердила символичность урагана, пошутила о дочери как Бурерожденной, пожаловалась, что та истязает нервы родителей уже пять лет, но и признала, что эти годы были самыми веселыми и интересными в жизни обоих.
«Вроде совсем недавно я высовывала твои маленькие пальчики из розетки, вытаскивала тебя из каждой второй лужи и ежедневно отмывала маркеры с твоего милого личика… И я хочу это делать снова! Я хочу, чтобы ты всегда была такой!» — добавила Оксана Самойлова.
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Шоу-бизнес , Ураган , Оксана Самойлова
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