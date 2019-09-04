Джиган отметил день рождения дочери на острове

Джиган и Оксана Самойлова застряли на острове из-за урагана, но отметили день рождения дочери. Об этом они рассказали в своих инстаграмах.

Три дня назад рэпер сообщил, что не может покинуть остров у побережья американского штата Флорида — тот был «закрыт» по причине урагана. Позавчера и вчера погодная ситуация не изменилась. В эти дни Джиган шутил, что попал в сериал Lost, а его супруга публиковала фото дочерей.

Сегодня оба разместили в своих инстаграмах похожие снимки со средней дочерью Леей — ей исполнилось пять лет. Джиган назвал ее самой смелой, доброй и счастливой девочкой в мире, а тот факт, что в день ее рождения наблюдается ураган, — символичным.

Ее мать подтвердила символичность урагана, пошутила о дочери как Бурерожденной, пожаловалась, что та истязает нервы родителей уже пять лет, но и признала, что эти годы были самыми веселыми и интересными в жизни обоих.