Шаляпин вызвал скорую после «смерти» Цымбалюк

Прохор Шаляпин решил, что его возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская умерла, и вызвал себе скорую, рассказал «Дням.ру» он сам.
«Открываю интернет и вижу сообщение о смерти Цымбалюк», — сообщил певец.
В этот момент, по словам Шаляпина, начался ад — у него стало плохо с сердцем, потемнело в глазах, тело начала бить дрожь. В какой-то момент состояние стало критическим, певец был уверен, что у него случится сердечный приступ, и вызвал себе скорую помощь.
Лишь после этого певец стал звонить и писать Цымбалюк-Романовской, с которой все было в порядке еще накануне. Она не брала трубку и не читала сообщений. Шаляпину же в это время звонили знакомые, выясняя, что происходит.
В какой-то момент певцу все же удалось дозвониться до возлюбленной — она заверила, что жива.
«Я просто расплакался от напряжения!» — признался артист.
Оказалось, что он запаниковал слишком рано, потому что умерла не Цымбалюк-Романовская, а Цымбалюк — Ирина Григорьевна Цымбалюк, специалист по технике безопасности и охране труда в МХТ имени Чехова.