Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опасность интернета: Шаляпин вызвал скорую после «смерти» Цымбалюк 

Рамблер 5 часов назад
Шаляпин вызвал скорую после «смерти» Цымбалюк
Фото: соцсети
Прохор Шаляпин решил, что его возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская умерла, и вызвал себе скорую, рассказал «Дням.ру» он сам.
«Открываю интернет и вижу сообщение о смерти Цымбалюк», — сообщил певец.
В этот момент, по словам Шаляпина, начался ад — у него стало плохо с сердцем, потемнело в глазах, тело начала бить дрожь. В какой-то момент состояние стало критическим, певец был уверен, что у него случится сердечный приступ, и вызвал себе скорую помощь.
Лишь после этого певец стал звонить и писать Цымбалюк-Романовской, с которой все было в порядке еще накануне. Она не брала трубку и не читала сообщений. Шаляпину же в это время звонили знакомые, выясняя, что происходит.
В какой-то момент певцу все же удалось дозвониться до возлюбленной — она заверила, что жива.
«Я просто расплакался от напряжения!» — признался артист.
Оказалось, что он запаниковал слишком рано, потому что умерла не Цымбалюк-Романовская, а Цымбалюк — Ирина Григорьевна Цымбалюк, специалист по технике безопасности и охране труда в МХТ имени Чехова.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Ирина Цымбалюк , Прохор Шаляпин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спутник увидел развернутые С-400 в Турции
Спутник увидел развернутые С-400 в Турции6
МИД Украины выразило протест Венгрии
МИД Украины выразило протест Венгрии34
США назвали срок размещения запрещенных ракет
США назвали срок размещения запрещенных ракет6
В США нашли метод борьбы с насилием
В США нашли метод борьбы с насилием1
Захарова отреагировала на скандал вокруг DW
Захарова отреагировала на скандал вокруг DW
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество Армия
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение