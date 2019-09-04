Опасность интернета: Шаляпин вызвал скорую после «смерти» Цымбалюк

«Открываю интернет и вижу сообщение о смерти Цымбалюк», — сообщил певец.

В этот момент, по словам Шаляпина, начался ад — у него стало плохо с сердцем, потемнело в глазах, тело начала бить дрожь. В какой-то момент состояние стало критическим, певец был уверен, что у него случится сердечный приступ, и вызвал себе скорую помощь.

Лишь после этого певец стал звонить и писать Цымбалюк-Романовской, с которой все было в порядке еще накануне. Она не брала трубку и не читала сообщений. Шаляпину же в это время звонили знакомые, выясняя, что происходит.

В какой-то момент певцу все же удалось дозвониться до возлюбленной — она заверила, что жива.

«Я просто расплакался от напряжения!» — признался артист.