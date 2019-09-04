Игорь Николаев показал вариации на тему песни «Третье сентября»

Автор слов хита «Третье сентября» Игорь Николаев разместил в своем Instagram различные варианты исполнения композиции и поблагодарил поклонников за добрые слова и пожелания.

В последние годы третье сентября активно отмечают в Интернете, пользователи которого придумывают шутки и мемы о песне, исполняемой Михаилом Шуфутинским . Сам артист объяснил популярность композиции тем, что она «душевная».

«И в завершение дня — ещё несколько капель из моря вариаций на тему «3 сентября») На этом мы, авторы песни #игорькрутой и #игорьниколаев, прощаемся с Вами и сообщаем, что про 4 сентября песни пока нет) Спасибо от нас и Миши Шуфутинского, что выдержали этот бесконечный «день одной песни»!)», — написал Игорь Николаев.

Свою запись он сопроводил несколькими видео. На одном из них песня исполняется на народных инструментах, а на другом ее поет с детьми известный фигурист Алексей Ягудин

В комментариях к записи подписчики Игоря Николаева поблагодарили его за создание песни и назвали ее «народной».

«Сегодня эта песня звучит везде, вот она народная любовь», — отметила natalilisa70

«Это стало уже доброй традицией (как в известном фильме… Каждый год 31 декабря…)! Каждый год 3 сентября мы отмечаем настоящий всенародный праздник!» — сыронизировала luneva_nadezda.

Пользователи соцсети также в шутку предложили сделать 3 сентября выходным днем по случаю «всенародного праздника».