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Пугачеву раскритиковали из-за Лободы 

Рамблер 5 часов назад
Пугачеву раскритиковали из-за Лободы
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева выбрала Светлану Лободу своей преемницей, но пользователи соцсетей недовольны, пишет News.ru.
Ранее на творческом вечере Игоря Крутого в рамках «Новой волны» 2019 года Лобода спела песню Пугачевой «Живи спокойно, страна». Позже в своем инстаграме Лобода опубликовала видео, на котором стоящая рядом Пугачева, указывая на нее пальцем, неверно цитирует тот же трек.
«Живи спокойно, страна, ведь у тебя еще одна», — произнесла она, что было воспринято фанатами как назначение новой примадонны.
Между тем, как сообщает News.ru, пользователи социальных сетей недовольны выбором Пугачевой. Некоторые сочли его необдуманным, а Лободу назвали вульгарной.
Другие не считают, что выбор собственной преемницы вообще компетенция Пугачевой. По их мнению, выбор должен делать народ. Некоторые же просто выразили сожаление, что он пал не на Ирину Аллегрову.
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Ирина Аллегрова , Алла Пугачева
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