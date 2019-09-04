Пугачеву раскритиковали из-за Лободы

Ранее на творческом вечере Игоря Крутого в рамках «Новой волны» 2019 года Лобода спела песню Пугачевой «Живи спокойно, страна». Позже в своем инстаграме Лобода опубликовала видео, на котором стоящая рядом Пугачева, указывая на нее пальцем, неверно цитирует тот же трек.

«Живи спокойно, страна, ведь у тебя еще одна», — произнесла она, что было воспринято фанатами как назначение новой примадонны.

Между тем, как сообщает News.ru, пользователи социальных сетей недовольны выбором Пугачевой. Некоторые сочли его необдуманным, а Лободу назвали вульгарной.