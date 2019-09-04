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Родственники Заворотнюк отказались от помощи ее коллег 

Рамблер 5 часов назад
Родственники Заворотнюк отказались от помощи ее коллег
Фото: globallookpress.com
В театральных кругах ходят слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологией. При этом семья актрисы заявила, что помощь им не нужна, рассказали коллеги Анастасии Заворотнюк «Комсомольской правде».
По словам коллег артистки, многие из них предложили семье Заворотнюк врачебную и финансовую помощь, но те отказались.
«Петр (фигурист Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк. — Прим. ред.) сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна», — пояснили газете партнеры актрисы, снимавшиеся с ней в одной из известных картин.
О раке мозга, который якобы выявили у Заворотнюк, ранее сообщил журнал «Тайны звезд». По данным издания, заболевание у Заворотнюк могла спровоцировать гормональная терапия, на которую актриса решилась, чтобы снова стать мамой. Концертный директор Заворотнюк Стас Христов сначала заявил, что со здоровьем актрисы все в порядке. Однако позже он анонсировал «большое телевизионное интервью» Анастасии Заворотнюк, в котором она расскажет «всю правду».
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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