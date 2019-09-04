Родственники Заворотнюк отказались от помощи ее коллег

«Комсомольской правде». В театральных кругах ходят слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологией. При этом семья актрисы заявила, что помощь им не нужна, рассказали коллеги Анастасии Заворотнюк

По словам коллег артистки, многие из них предложили семье Заворотнюк врачебную и финансовую помощь, но те отказались.

«Петр (фигурист Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк. — Прим. ред.) сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна», — пояснили газете партнеры актрисы, снимавшиеся с ней в одной из известных картин.