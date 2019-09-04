Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова 

News.ru 53 минуты назад
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Фото: Instagram
Популярная телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов сочетаются узами брака 13 сентября.
Собчак с Богомоловым разозлили Виторгана
Свадьба назначена из-за беременности светской львицы, сообщает Telegram-канал Yobajur.
О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
Как писал News.ru, Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос Богомолову. Он отметился в комментариях Instagram под постом своей экс-супруги, где та рассуждает о лицемерии. Собчак, в частности, заметила, что многие знаменитости выставляют себя в соцсетях не теми, кто они есть на самом деле.
News.ru: последние новости
Семья Заворотнюк отказалась от помощи коллег Семья Заворотнюк отказалась от помощи коллег Пугачёва заявила, что ей нельзя находиться под солнцем больше пяти минут Пугачёва заявила, что ей нельзя находиться под солнцем больше пяти минут Ольга Бузова отказалась погасить долги отца перед налоговой Ольга Бузова отказалась погасить долги отца перед налоговой
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен486
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции34
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов306
«Придурки так говорили»
«Придурки так говорили»346
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-253
Видео
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
00:50
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
Политика
Зеленский вступился за педофилов
05:26
Зеленский вступился за педофилов
Украина В мире
Украинский кабмин решил судьбу Кличко
02:31
Украинский кабмин решил судьбу Кличко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение