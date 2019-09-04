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Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии 

РИА Новости 2 часа назад
Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Фото: РИА Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".
Издание пишет, что голос артистки по телефону звучал "хрипло, как у очень больного человека". Заворотнюк не стала отвечать на вопрос о проблемах со здоровьем. После этого ее спросили, сможет ли она сейчас принять участие в каком-нибудь мероприятии.
"Нет, пока нет", — сказала она и повесила трубку.
Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эти слухи.
Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня". Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и другие). У нее двое взрослых детей от брака с Дмитрием Стрюковым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и в 2018 году родила ему дочь.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Олег Табаков
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