Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Издание пишет, что голос артистки по телефону звучал "хрипло, как у очень больного человека". Заворотнюк не стала отвечать на вопрос о проблемах со здоровьем. После этого ее спросили, сможет ли она сейчас принять участие в каком-нибудь мероприятии.

"Нет, пока нет", — сказала она и повесила трубку.

Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эти слухи.